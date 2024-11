Il comune di Monterosso Almo riceve un contributo dalla Regione

L’assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione Pubblica, Andrea Messina, ha emanato un Decreto con il quale ha finanziato alcuni dei Comuni siciliani che hanno avuto approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale dalla Corte dei Conti. Il Comune di Monterosso Almo ha ricevuto un contributo finanziario pari a 107.236, 95 euro destinato alla copertura di parte delle passività inserite nel suo piano di riequilibrio. “L’amministrazione comunale – afferma il primo cittadino Salvatore Pagano – esprime soddisfazione per il contributo e ringrazia gli onorevoli Ignazio Abbate, Nello Dipasquale e Giorgio Assenza che su questi temi si sono impegnati abbastanza. L’Amministrazione Comunale auspica che il contributo diventi una misura strutturale che concorra ogni anno ad aiutare i Comuni con squilibri finanziari ad uscire fuori dalle difficoltà finanziarie, soprattutto correlate al tema di costi energetici che come più volte abbiamo dimostrato rappresentano una voce del Bilancio, una variabile economica, non programmabile indipendente dalla volontà delle amministrazioni che sta condizionando tutti gli Enti locali in Italia, soprattutto meridionale.

