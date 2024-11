L’Avimecc Volley Modica torna in palestra, domenica c’è la trasferta a Sabaudia

Un carico di entusiasmo e la consapevolezza di essere una squadra capace di giocare alla pari contro qualsiasi avversario. Con queste belle sensazioni e con grande motivazione l’Avimecc Modica, oggi torna a lavorare al “PalaRizza” per preparare l’impegnativa sfida che domenica pomeriggio alle 16 vedrà i “Galletti” della Contea di scena al “PalaVitaletti” di Sabaudia dove il sestetto capitanato da Stefano Chillemi sarà ospite della Vydia Viridex.

Dopo i due successi consecutivi ottenuti a spese di Lagonegro e Campobasso, in casa biancoazzurra si respira un clima di serenità e ritrovata fiducia perchè dopo le difficoltà di inizio stagione la squadra ha trovato la quadra e ora guarda con fiducia al futuro.

Adesso la squadra ha voglia di divertirsi e divertire, ma guai ad abbassare la guardia, perchè già in terra laziale, il sestetto modicano è atteso da un match probante contro una squadra che con 12 punti è in quinta posizione nel girone Blu di serie A3 e vuole riscattare la sconfitta subita nel turno precedente con Reggio Calabria.

I due successi consecutivi hanno fatto bene al morale e alla classifica, ma a Sabaudia i “Galletti” dovranno dimostrare ancora i progressi fatti. Dopo le prime giornate di campionato complicate anche contro squadre sicuramente alla portata in cui l’Avimecc Modica non è riuscita a fare risultato, i biancoazzurri sono riusciti a ripartire, ma ora è ancora più importante continuare in questa direzione perchè questa stagione è molto importante e soprattutto molto impegnativa in ogni singola partita”.

Salva