Il Consigliere comunale di Ragusa Bennardo alla 41esima assemblea nazionale dell’Anci di Torino

“Oggi l’Europa è chiamata a fronteggiare grandi sfide che partono proprio dalle realtà locali ma oltrepassano spesso i confini nazionali accomunando realtà trasversalmente: penso ai fenomeni migratori, al cambiamento climatico o, ancora, alla sostenibilità economica e sociale”. Lo ha detto il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, partecipando alla 41esima assemblea nazionale dell’Anci tenutasi a Torino ed illustrando anche i contenuti del percorso che lo hanno portato a essere stato selezionato per il “Young elected politicians programme (Yep)”, una rete di giovani eletti per un mandato locale o regionale in un Paese membro dell’Unione europea con meno di 35 anni, al fine di condividere e promuovere delle “best practies”. “I primi attori sono sempre i sindaci e gli amministratori locali – ha detto Bennardo durante l’assemblea – E, fra questi, i più giovani hanno la responsabilità maggiore di traghettare verso il futuro un’intera classe generazionale. Medesime realtà seppur remote sono accomunate da medesime sfide e, quindi, potrebbero avere medesime soluzioni. Se penso alla Sicilia penso almeno a tre di queste: siccità, insularità e turismo sostenibile. La rete europea Yep, mediante il continuo confronto, si impegna proprio in tutto ciò, partendo dalla consapevolezza della necessità di formazione di una classe politica generazionale più coesa, unico modo per garantire un ruolo dell’Europa nel complesso scenario globale”.

