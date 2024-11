Ragusa. Si presenta “Profili di tempo e d’anima” al Centro Culturale

Martedì 26 novembre l’Associazione Culturale Officina 90 di Ragusa presenterà, alle ore 17.30 al Centro Commerciale Culturale di Via Matteotti, il libro del poeta e scrittore modicano Domenico Pisana, dal titolo “Profili di tempo e d’anima, recentemente presentato al Badr Università in Cairo, in Egitto.

L’incontro, dopo il saluto del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, vedrà gli interventi di Danilo Amione, docente, storico e critico del cinema, e Santo Burgio, docente di Storia della filosofia Università di Catania – SDS di Ragusa Ibla. A moderare la serata sarà Lorenzo Migliore. L’attore e regista Gianni Battaglia declamerà poesie tratte dal volume, mentre Gino Carbonaro eseguirà intermezzi musicali alla fisarmonica.

