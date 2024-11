Tratto autostradale Modica-Scicli. Iv Ragusa presenterà interrogazione alla Camera”

“Ho proposto alla presidente del consiglio comunale di Scicli di indire una nuova seduta aperta del civico consesso, a distanza di un anno e con gli stessi soggetti istituzionali presenti allora, per farci raccontare, rendendo quindi edotta la cittadinanza, come stanno realmente le cose in relazione al tratto autostradale che da Modica dovrebbe raggiungere la nostra città”. E’ quanto rileva la consigliera comunale Marianna Buscema che, al pari di tutti gli altri concittadini, esprime la propria delusione per quanto sta emergendo in queste ore, anche dopo la conferma ricevuta in aula dallo stesso sindaco che ha evidenziato come non ci siano risorse disponibili e che si farà il possibile per recuperarle. “E’ chiaro – precisa Buscema – che non sarà un processo immediato né tantomeno semplice. Quelle risorse economiche erano state appostate per il raggiungimento di un obiettivo. Ora che non ci sono più, sarà indispensabile intervenire in un altro modo. Quindi è opportuno che chi ci è venuto a dire quasi un anno fa che tutto era a posto, rifaccia sentire la propria voce per cercare di comprendere in che termini la vicenda può essere ricomposta. Nel frattempo, visto che, come Italia Viva, vogliamo continuare a fare pressing sulla delicata questione e visto che non possiamo perdere un’opera così importante per il futuro infrastrutturale della nostra zona, ho chiesto al nostro deputato nazionale, l’on. Davide Faraone, di presentare una interrogazione alla Camera per ottenere riscontri istituzionali in merito”.

