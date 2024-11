Tratto Modica-Scicli, Dipasquale: “Non eravamo né pazzi né bugiardi: i fondi sono stati scippati”

“Quando il 22 dicembre dello scorso anno, io e l’on. Anthony Barbagallo denunciammo l’inazione dei governi Musumeci e Schifani, che per quasi due anni non hanno mosso un dito per portare in appalto il tratto Modica-Scicli della Siracusa-Gela e che tale comportamento avrebbe permesso al Governo Meloni di scippare i 350milioni deliberati dal CIPESS grazie all’azione del PD al governo con i ministri De Micheli e Giovannini, ci dissero che farneticavamo, che erano menzogne. Le notizie che continuano ad arrivare sulla questione non fanno altro che confermare ciò che denunciamo da quasi un anno: i soldi non ci sono più”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS.

“Con una certa faccia tosta – continua il parlamentare dem – esponenti del Governo regionale hanno partecipato a varie riunioni, anche nel territorio, per dirci che non era vero, che i soldi c’erano, che ci stavamo sbagliando. La verità è che sono stati così bravi da farsi rubare i fondi da sotto il naso proprio da quello stesso Governo nazionale che si vantano di sostenere. Un risultato strabiliante, non c’è che dire”, conclude Dipasquale.

Salva