La scuola Vann’Antò protagonista del ricordo del Milite Ignoto. I ringraziamenti del Prefetto

Arrivano anche i ringraziamenti ufficiale da parte di S.E. il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, indirizzati all’Istituto Comprensivo “Palazzello – Vann’Antò” di Ragusa per aver partecipato concretamente al ricordo del “Milite Ignoto” lo scorso 4 novembre. La massima carica dello Stato in provincia, attraverso un’accorata lettera indirizzata alla Dirigente Scolastica Teresa Giunta, ha sottolineato la proficua partecipazione degli studenti al buon esito della giornata di ricordo, non risparmiando parole di elogio per la bravura, l’educazione e l’entusiasmo mostrati per tutto il corso della cerimonia. Gli alunni della Vann’Antò, si legge nella nota diffusa dalla Prefettura, sono riusciti a cogliere in pieno il senso di Unità d’Italia e di rispetto per le Forze Armate. “Una grande soddisfazione aver ricevuto questo messaggio da parte del Prefetto – commenta la dirigente scolastica – perché vuol dire che siamo riusciti a trasmettere tutto quello che abbiamo elaborato in classe con i nostri ragazzi. Un plauso va naturalmente agli insegnanti che hanno lavorato tantissimo e bene. Gli alunni della 5 A sezione Palazzello e della classe seconda B secondaria di primo grado

hanno svolto un’attività di documentazione sul Milite Ignoto e hanno prodotto delle poesie in tema realizzando anche un dibattito sul tema della guerra da cui è scaturito un dialogo immaginario con il Milite Ignoto.L’intervento è stato chiuso da una poesia di Gandhi ispirata proprio alla possibilità di costruire la pace giorno per giorno affinché poi questa possa regnare nel mondo”.

