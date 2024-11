Curiosità statistiche della Serie A e quote aggiornate: under e over, gol, stato di forma e assist

Le prime 12 giornate di Serie A ci hanno regalato tantissime sorprese, come il doppio esonero a Roma prima di De Rossi e poi di Juric, ma anche una top 6 della classifica con un gap di soli due punti e diverse squadre assatanate al vertice. Mentre l’Atalanta entra di diritto nella top 3 scavalcando a suon di gol Juventus e Milan nel palinsesto bet ma anche in classifica, Retegui si prende la scena della classifica marcatori e la Fiorentina si mostra come la migliore per stato di forma.

Facciamo un po’ di ordine e iniziamo l’analisi delle curiosità statistiche della Serie A e delle quote aggiornate, tra risultati, under e over, gol, stato di forma, ammonizioni e assist.

Atalanta al top per assist totali, gol e stato di forma

La Dea si piazza al terzo posto delle favorite per la vittoria scudetto, quotata a 7,5, intanto, Retegui diventa il favorito alla vittoria della classifica marcatori quotato a 2.5 e stacca di netto i suoi rivali. In totale l’Atalanta è la squadra che ha realizzato più gol nelle prime 12 gare, con una media netta dell’over 2,5 sono 31 i gol, di cui 11 segnati da Retegui e 6 da Lookman.

I Nerazzurri hanno realizzato 20 assist totali, De Ketelaere è il migliore con 5 passaggi determinanti ai fini del gol, Lookman ne ha realizzati 4 e Retegui 3. Sono 9 i match su 12 terminati con un risultato a trazione over 2,5 per la Dea.

Le statistiche dell’Inter: Biscione favorito alla vittoria dello scudetto

I Nerazzurri sono sempre rimasti i favoriti alla vittoria del campionato nelle scommesse sportive, ma le quote sono cambiate, partendo da 2.2 a inizio stagione, scivolando fino a 1.72 e poi riprendendo quota dopo il pareggio contro il Napoli e arrivando, oggi, a un valore di 1.9.

Il Biscione è la squadra che tira di più con 191 tiri totali nelle prime 12 gare, 81 sono i calci d’angolo guadagnati e 32 i fuorigioco. Tra under e over c’è un buon equilibrio per l’Inter, perché 7 gare su 12 sono terminate con almeno 3 gol totali nel risultato finale.

Fiorentina e Lazio al top

La Viola insieme all’Atalanta è la squadra più in forma del campionato, mentre la Lazio di Baroni ha collezionato 8 vittorie nelle prime 12 gare, eguagliando lo score della Dea e del Napoli capolista. I Biancocelesti vincenti campionato sono quotati a 23, mentre la Viola a 34, ma resta il Napoli la grande Anti – Inter, quotata vincente a 4 nel palinsesto Antepost.

Pali e traverse, gol e assist in Serie A: ecco lo score aggiornato

Tre le statistiche più curiose di Serie A, ci sono i pali e le traverse, speciale classifica dominata dal Cagliari con 9 legni colpiti nelle prime 12 gare di campionato. Segue la Roma al secondo posto con 8 pali e traverse colpite, poi Atalanta, Juventus e Parma a quota 7.

Oltre a Retegui c’è Kean nella classifica marcatori a quota 8 gol al secondo posto, Thuram terzo con 7 reti. Il giocatore che ha fornito più assist è Nuno Tavares della Lazio, 8, mentre Duda del Verona domina la classifica delle ammonizioni a quota 5.

