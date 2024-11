Ragusa, lite in famiglia porta ad un arresto domiciliare

Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa sono intervenuti tempestivamente a seguito della segnalazione per lite in famiglia pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da un passante allarmato dalle urla che provenivano da una abitazione.

I poliziotti entrati nell’abitazione segnalata provvedevano immediatamente a calmare gli animi dei litiganti verificando altresì che oltre alle discussioni verbali nulla era accaduto tra i due, un cittadino gambiano di 25 anni e la sua compagna di origini rumene.

Ricomposti nei modi verbali, i due venivano controllati alle banche dati e qui la sorpresa per gli Agenti, sull’uomo infatti gravava un rintraccio per la sottoposizione alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, in sostituzione di altra misura cautelare a suo carico.

In virtù di quanto rilevato, al termine dell’iter burocratico, il giovane gambiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

