Monterosso Almo. Assemblea comunitaria per la visita pastorale del vescovo La Placa

Nei locali del Centro Giovanile, alla presenza di tanti cittadini e di una nutrita rappresentanza della comunità parrocchiale, si è svolta l’assemblea comunitaria nel corso della quale è stata presentata la Visita Pastorale del Vescovo monsignor Giuseppe La Placa che si terrà dal 24 novembre al 1 dicembre. Per l’occasione si è già costituito un comitato organizzatore. L’assemblea rientra negli incontri di preparazione alla Visita Pastorale ed è stata preceduta e sarà seguita da momenti di catechesi e di adorazione eucaristica.

L’Arciprete don Innocenzo Mascali durante il suo intervento ha spiegato in cosa consiste una Visita Pastorale, i suoi obiettivi ed i vari momenti in cui si articolerà.

La visita pastorale – ha precisato l’arciprete citando le parole del Vescovo – è un’occasione per ravvivare la nostra fede e il nostro senso di appartenenza alla Chiesa. Ci permette di ricevere orientamenti per proseguire nel nostro cammino cristiano e di sentirci parte di una comunità più grande.

Il prof. Angelo Schembari nel corso del suo intervento ha tracciato un quadro storico delle Visite Pastorali a Monterosso a partire dal 1553 citando le relazioni dell’epoca, fonti archivistiche preziose che permettono di ricostruire un pezzo di storia importante del paese attraverso le sue chiese che nel 1566 erano quattordici, oltre a conventi e monasteri.

A conclusione dell’assemblea l’arciprete ha invitato la comunità a prepararsi a questo importante evento accogliendo con gioia e disponibilità il Vescovo, affinché questo incontro sia fonte di crescita spirituale per tutti. Nella foto un momento dell’incontro .

