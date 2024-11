Vittoria. In programma il tredicesimo convegno di diritto tributario dell’Angt

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa tra i patrocinatori della due giorni in programma domani e sabato al teatro comunale di Vittoria. E’ il 13esimo convegno di diritto tributario sul tema “Ordinamento tributario e tributi locali” promosso dal Comune e dall’Associazione nazionale giudici tributari. L’evento consente la fruizione di crediti per avvocati e commercialisti. Il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, è nel comitato organizzativo di un appuntamento che domani prenderà il via alle 15 con l’apertura dei lavori affidata all’avv. Francesco Lucifora, presidente Angit. Previste due sessioni che hanno per oggetto, con riferimento alla prima tavola rotonda, il tema “La prova: tra conferme e novità”, nella seconda il tema che verte su “La sospensione dell’atto impugnato nel rito tributario”. Sarà poi lo stesso presidente Attinelli, sabato mattina, ad aprire i lavori della seconda giornata dei lavori, a partire dalle 9. E’ prevista, tra l’altro, la prestigiosa presenza del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Elbano de Nuccio. Durante la prima sessione ci sarà una tavola rotonda sul tema “Autonomia differenziata e bilanci degli enti locali” mentre nella seconda la tavola rotonda si occuperà di “Il giudizio cautelare e la conciliazione giudiziale”. “E’ un appuntamento di grande spessore che stiamo patrocinando in maniera convinta – sottolinea il presidente Attinelli – perché affronta temi che, quotidianamente, sul fronte della professione, ci troviamo a fronteggiare. Gli esperti relatori che sono stati chiamati a partecipare alle quattro tavole rotonde in programma ci permetteranno di tratteggiare con la massima attenzione i nodi cruciali che determinano l’orizzonte di confronto entro il quale siamo chiamati a muoverci”.

