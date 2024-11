Pozzallo, passa mozione di Iozzia su qualificazione dei dipendenti comunali

Il consiglio Comunale di Pozzallo ha approvato la mozione sulla valorizzazione e qualificazione del personale comunale presentata da Rosario Iozzia.

Tutti i consiglieri hanno espresso la loro adesione alla proposta dell’esponente del Movimento per l’Autonomia., apportando alla discussione il loro importante contributo.

Particolarmente importante l’intervento del consigliere Sulsenti, che ha proposto un’ integrazione mirata ad assicurare, nelle more dell’attuazione delle progressioni verticali, la copertura delle posizioni apicali tramite l’utilizzo, in via eccezionale, dei dipendenti dell’area degli istruttori, così come previsto dalla disciplina contrattuale in merito.

Ciò consentirà di dare da subito nuovo vigore alla macchina amministrativa e di rimediare, in maniera decisiva, alle disfunzioni e alle carenze registrate negli ultimi mesi.

“Mi auguro che l’Amministrazione comunale adesso proceda tempestivamente e nel più breve tempo possibile ad attuare gli importanti indirizzi forniti dal civico consesso – commenta soddisfatto il consigliere Iozzia”.

Di fatto il Comune di Pozzallo non dispone in organico di figure apicali che possano assumere la direzione dei diversi settori. Per tale motivo l’amministrazione comunale è tutt’ora costretta a “chiedere favori” ad altri enti siciliani per avere, part time.

Salva