La nuova Guida di Repubblica alla scoperta di Borghi e Cammini della Sicilia Orientale

Dal 15 novembre sarà in edicola e in libreria la nuova Guida di Repubblica dedicata ai Borghi e ai Cammini della Sicilia Orientale. Un vademecum ideale per immergersi in un territorio che vanta autentici gioielli del turismo nazionale ma anche destinazioni assai meno conosciute, per un’immagine a tutto tondo di quest’isola così ricca di fascino. Non soltanto Taormina e Noto. La Sicilia orientale vanta alcuni dei più preziosi gioielli del turismo nazionale, ma ci sono anche località assai meno conosciute, tutte da scoprire. Da questa considerazione nasce la più recente Guida di Repubblica, un omaggio ai borghi e alle piccole città delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.

La Guida, che sarà in edicola dal 15 novembre (12 euro oltre il prezzo del quotidiano) si limita alla Sicilia orientale, presentando 80 località, perché, come scrive il direttore delle Guide Giuseppe Cerasa, nella sua prefazione, nel preparare il lavoro “ci siamo accorti che avevamo in mano una vera e propria enciclopedia di bellezze: troppa la grazia di Dio distribuita con sagacia e intelligenza in ogni angolo della Trinacria”.

Sicilia – Borghi e Cammini offre ai lettori quasi 300 pagine di percorsi e personaggi, archeologia e ambienti naturali, sapori e curiosità. Da Marzamemi a Castiglione di Sicilia, da Scicli a Filicudi, dalla montagna al mare, fra le pagine della Guida si dipana un viaggio fra i borghi tutti da gustare. A essi si accostano i percorsi da fare a piedi o in bicicletta – o magari a cavallo – per conoscere il territorio dell’Isola a ritmo lento, senza dimenticare le piccole città d’arte di consolidata fama e fascino.

Una guida per chi ama il turismo a misura d’uomo, insomma, alla scoperta delle località più autentiche, poco considerate dai grandi flussi turistici ma spesso, proprio per questo, ancora

immerse nel loro fascino originario. Un fascino fatto di sapori di una volta, di chiesette ricche di opere d’arte, di silenzi e popolazioni ospitali. Non mancano, come d’abitudine, le puntuali indicazioni per mangiare, dormire e comprare nelle varie zone – oltre duecento – né i testimonial d’eccezione, dal simpatico Domenico Centamore alla vulcanica Ester Pantano. Infine, ma certo non meno importanti, gli chef del territorio, ciascuno con una propria ricetta, da ricopiare per ritrovare anche a casa propria tutto il sapore della Sicilia

Salva