Eccellenza. Il Modica Calcio guarda al big match col Milazzo

Il Modica prepara lo scontro di alta classifica di domenica col Milazzo. Con la formazione mamertina, ma anche con il Vittoria, i rossoblù condividono la leadership del Campionato di Eccellenza. Nonostante l’importante posizione di classifica, il Modica pecca ancora e ha “vuoti”, in particolare, in difesa. Ad un attacco che emerge (il migliore del campionato) con 22 reti realizzate a fronte dei 18 del Vittoria e delle 13, addirittura, del Milazzo, i rossoblù peccano dietro. La difesa, infatti, incassa troppi gol: sinora ne ha subiti 11, tanti quanti il Palazzolo che, però, è sestultima in classifica. Domenica prossima allo stadio “Salmeri” saranno di fronte il migliore attacco e la migliore difesa del torneo, quella del Milazzo, appunto, L’allenatore rossoblù, Pasquale Ferrara, deve cercare la quadra per evitare facili realizzazioni da parte degli avversari. Al Modica servirebbe un buon centrale, uno che possa sopperire in egual misura alla partenza di Pettinato, andato al Vittoria. E’ chiaro che se si vuole vincere il campionato è importante fare tanti gol ma è altrettanto importante prenderne meno.

