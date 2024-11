Gela, operazione di polizia giudiziaria “H24 Store”

Dalle prime ore di oggi, la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela, sta eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari custodiali, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, nei confronti di cinque soggetti, tre in carcere e due agli arresti domiciliari. L’odierna attività di polizia giudiziaria, con numerose perquisizioni in atto, sta vedendo impegnati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza con il supporto della Squadra Mobile di Caltanissetta e della Squadra Mobile di Brescia, di unità cinofile e del Reparto Volo della Polizia di Stato. I cinque arrestati sono accusati di porto e detenzione di arma da guerra.

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/8933c4b2-a058-11ef-9a95-736d736f6674

Salva