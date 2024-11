L’Avimecc Volley Modica si prepara per la sfida a Lagonegro

Riprenderanno oggi al “PalaRizza” gli allenamenti dell’Avimecc Modica, che domenica pomeriggio è attesa dal turno casalingo contro la Rinascita Lagonegro nel match valido per la sesta giornata del campionato di serie A3 di pallavolo.

La sconfitta in tre set ha lasciato il segno in tutto l’ambiente biancoazzurro che non si aspettava un inizio di campionato così difficile sotto diversi punti di vista.

Prima di voltare pagina e pensare alla difficilissima e delicatissima sfida con Lagonegro, coach Enzo Distefano ha parlato su quello che non ha funzionato a Lecce e del delicato momento attraversato dalla sua squadra.

“Quella di Lecce – spiega il coach dell’Avimecc Modica – è stata una trasferta per noi dolorosa. Sapevamo di trovare una squadra agguerritissima e galvanizzata dall’arrivo di Fabroni che è sceso in campo subito come noi ci aspettavamo. L’arrivo di un giocatore esperto come il nuovo palleggiatore di Lecce ha rinvigorito i pugliesi anche dal punto di vista morale. Nei primi scambi del match le due squadre si sono studiate soprattutto nella fase side out che è stata molto efficace e equilibrata, ma a fare la differenza già dal primo parziale è stata la fase break che Lecce ha saputo sfruttare bene per aggiudicarsi il set d’apertura. Nella seconda frazione di gioco siamo partiti con piglio più aggressivo e agguerrito. Abbiamo migliorato la battuta, il muro ha funzionato meglio con Buzzi e Padura Diaz, ma di contro la difesa non è riuscita a contenere gli attacchi di Lecce e il + 4 accumulato a metà set è andato sfumando fino al sorpasso che Lecce ha ottenuto sfruttando la fase side out che ha permesso loro di portarsi sul 2 – 0 senza una nostra reazione vera e propria. Il terzo set è senza storia perchè abbiamo accusato il colpo e siamo stati succubi del loro gioco più veloce e preciso soprattutto in difesa e la frazione non ha avuto storia. Torniamo a casa, quindi a testa bassa e senza alcun punto in classifica – continua – ma con degli spunti importanti soprattutto a livello psicologico su cui dobbiamo puntare i riflettori. Ieri, ho incontrato la società per delle analisi più approfondite del difficile momento che stiamo vivendo e cercare delle soluzioni che potrebbero portare anche a delle decisioni importanti. Oggi – conclude Enzo Distefano – la dirigenza incontrerà tutta la squadra per un confronto chiaro e lecito per cercare di trovare una soluzione e superare al più presto le nostre difficoltà”.

