Comiso. Al via il servizio socio psico pedagogico nelle scuole di competenza comunale

Al via da lunedì prossimo a Comiso il servizio socio psico pedagogico nelle scuole di competenza comunale. “Questo servizio si aggiunge agli altri già avviati per gli studenti delle scuole dell’obbligo, compreso il tempo pieno già attivo dall’inizio dell’anno scolastico”. Lo affermano l’assessore Giusi Cubisino, e il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Quest’anno il servizio inizierà in anticipo – spiega l’assessore Giusi Cubisino – perchè ritengo sia importante per tutta la comunità scolastica. Il servizio dell’equipe socio psico pedagogica è di fondamentale supporto perchè non si limita ai ragazzi, ma coinvolge anche le famiglie e gli operatori scolastici. L’obbiettivo è quello di promuovere la competenza emotiva, cognitiva e relazionale quindi, il benessere di tutta la comunità, oltre che prevenire e intervenire nelle situazioni di insuccesso formativo e di dispersione scolastica. L’equipe – ancora l’assessore alla pubblica istruzione – sarà composta da due psicologi, e due pedagogisti di cui uno interno al commune. Naturalmente – ricorda la Cubisino – abbiamo già avviato altri servizi per gli studenti di Comiso, quali il trasporto con gli scuolabus, il tempo pieno che è stato attivato sin dall’inizio dell’anno scolastico, come da sei anni in qua, il servizio dell’assistenza specialistica, dell’autonomia e della comunicazione per gli studenti portatori di disabilità, il servizio di mediazione linguistica attivato a marzo, destinato agli studenti Ucraini, grazie alle risorse statali. Una nota speciale – aggiunge l’assessore – per la refezione scolastica, dove molte sono le novità. La prima, quella relativa agli interventi di rifacimento delle cucine comunali che oggi possono dirsi veramente all’avanguardia e rispondenti a tutte le nuove norme sulla sicurezza. La seconda, riguarda l’assunzione di due cuochi e le novità nutrizionali che sono state aggiunte modificando il menu destinato agli studenti che usufruiscono del servizio”.

“ L’inizio anticipato del servizio dell’equipe, – aggiunge Maria Rita Schembari – e di tutte le attività a supporto degli alunni con bisogni cognitivi e quindi l’ASACOM in particolare, la partenza di un servizio di refezione per 1200 iscritti che ha impegnato l’amministrazione anche con l’assunzione di due cuochi, oltre che la ristrutturazione integrale di tutte le cucine comunali che ora sono veramente all’avanguardia, sono tutti segni concreti della grandissima attenzione che l’amministrazione comunale rivolge alle scuole e ai loro bisogni. Un elogio particolare dunque all’assessore Cubisino, e atutti gli uffici che con lei collaborano per rendere ottimali questi supporti fondamentali alle istituzioni scolastiche”.

Salva