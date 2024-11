Riunione dei pensionati Cna nella sede associativa di Vittoria

Su iniziativa del vicepresidente vicario di Cna pensionati Ragusa, Giombattista Giudice, e del responsabile organizzativo della sede comunale Cna di Vittoria, Giorgio Stracquadanio, si è svolta, nella città ipparina, una riunione dei pensionati iscritti all’associazione. Nella sede sociale sono stati affrontati i problemi che i pensionati sono chiamati ad affrontare tutti i giorni. Nella sua relazione, Giudice si è soffermato sul ruolo sociale del pensionato, che ormai sta sostituendosi al welfare dello Stato e rilanciandosi come soggetto attivo con iniziative culturali e ricreative. Ma i problemi e gli ostacoli sono numerosi come dimostrano le difficoltà che i pensionati di Vittoria sono costretti ad affrontare nella gestione dei tributi comunali.

Durante il dibattito è emersa la situazione estremamente critica del pronto soccorso per il sovraffollamento e la presenza di un solo medico e di pochi infermieri che devono sobbarcarsi i ritmi infernali di interventi. La fragilità dei pensionati ha bisogno di azioni immediate e di diagnosi corrette con il rischio di conseguenze negative per le persone anziane. Per questo sarà richiesto un incontro con il manager dell’Asp per chiedere interventi immediati e risolutivi allo scopo di venire incontro alle esigenze dei degenti. Nell’incontro che si terrà, i pensionati Cna di Vittoria chiederanno anche di diminuire i tempi d’attesa e la velocizzazione dei tempi delle domande del riconoscimento dell’invalidità civile e della loro liquidazione. Aspettare otto mesi sono troppi quando per legge tutto deve essere definito e liquidato entro 120 giorni. Altro tema importante i tributi comunali. I pensionati Cna intendono incontrare il sindaco, l’assessore ai Tributi e il dirigente del settore. Si chiederanno tutele per le fasce più vulnerabili. In particolare, si avanzerà al Comune la proposta di prevedere il pagamento rateale dei tributi comunali alla fonte. “Siamo convinti – è stato detto durante l’incontro – che il pagamento di somme minime mensili andrà incontro alle capacità economiche dei cittadini e si potranno ridurre le sacche di evasione a livelli fisiologici e residuali. Siamo convinti della bontà di queste proposte e del loro accoglimento”. I pensionati Cna di Vittoria porteranno avanti anche iniziative pubbliche capaci di migliorare le condizioni di vita quotidiana e rendendo questi cittadini protagonisti del ruolo positivo del loro stato sociale.

Salva