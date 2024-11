Contributo di solidarietà da 5 mila euro per i siciliani a basso reddito

Trenta milioni di euro stanziati dalla Regione per aiutare i nuclei familiari a basso reddito residenti in Sicilia. E’ un emendamento inserito nella finanziaria appena approvata che mira ad aiutare quelle famiglie con reddito ISEE inferiore a 5.000 euro che potranno richiedere una tantum il bonus del valore di 5.000 euro. “I fondi verranno elargiti – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – attraverso l’Assessorato alla Famiglia. Si tratta di 5 mila euro a fondo perduto destinati a nuclei familiari che risiedono da almeno 5 anni in Sicilia il cui ISEE non superi la cifra di 5 mila euro. La famiglia che ne usufruirà, e saranno circa 6 mila le famiglie interessate, dovrà garantire al comune di residenza lo svolgimento di alcuni lavori socialmente utili attraverso un componente del nucleo familiare. E’ un contributo di solidarietà da non confondere assolutamente con il reddito di cittadinanza. E’ un modo di aiutare concretamente i nostri conterranei più svantaggiati economicamente che hanno modo di lavorare anche per il bene della comunità. Nei prossimi giorni sarà nostra cura comunicare le modalità di adesione al contributo che si potrà chiedere solo una volta per nucleo familiare”.

Salva