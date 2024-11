L’Unitre Modica ha presentato il programma di attività 2024-2025

E’ stato presentato il programma di attività dell’Unitre della Città della Contea nel corso dell’incontro, alquanto partecipato, convocato presso la Sede Operativa, nella Sala riunioni dell’Icotea, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di alcune delle Associazioni operanti in Città. Dopo la esecuzione, da parte del Coro sociale diretto, per la prima volta, dalla Maestra Claudia Perrone, degli inni, nazionale e dell’Unitre, i lavori sono stati introdotti dal Presedente Enzo Cavallo. E’ seguito il messaggio in video del presidente nazionale Piercarlo Rovera che ha esposto l’impegno della Sede nazionale dell’Associazione il cui Anno Accademico sarà inaugurato a Milano il prossimo 15 Novembre. E’ stato poi Vice Presidente Ignazio Pagano Mariano a parlare delle finalità statutarie dell’Associazione e dell’impegno del Direttivo sociale e ad illustrare il piano elaborato in linea con quanto emerso dalla Assemblea dello scorso 23 Settembre con tutte le attività programmate (formative, culturali, ricreative, escursionistiche, dei laboratori, ecc.) che impegneranno i Soci nel futuro anno a partire dal prossimo Giovedì 14 Novembre. A relazionare sul tema “Le politiche per l’invecchiamento attivo nei territori: il ruolo del Terzo Settore” è stata l’Assessore comunale ai servizi sociali Chiara Facello che, con riferimento al suo specifico ruolo istituzionale, si è soffermata sugli interventi previsti per favorire l’esigenza di quanti, avendo raggiunto una certa età, hanno bisogno di mantenersi impegnate, sull’utilità dei rapporti intergenerazionali e sul terzo settore. Nel corso dei lavori una targa di riconoscimento è stata consegnata, in un momento alquanto significativo, al Ppresidente onorario Rinaldo Stracquadanio, uno dei Soci fondatori dell’Unitre di Modica e che per ben 14 anni ha ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione. I lavori sono stati conclusi dal Presidente Enzo Cavallo che, insieme ai componenti Direttivo, dopo aver ringraziato i Soci e gli ospiti per la partecipazione all’incontro, ha dichiarato aperto l’Anno Accademico invitando quanti sono ancora interessati a partecipare ai Corsi programmati a farne richiesta subito per poter concorrere all’inizio delle lezioni.

Salva