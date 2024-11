L’inchiesta sulla 15enne suicida, passa alla Procura dei minori di Caltanissetta

Enna: Il caso della quindicenne di Piazza Armerina, che si è suicidata martedì, impiccandosi con una corda a un albero del giardino di casa, è ora passato alla Procura dei minori di Caltanissetta. Nonostante il nulla osta della Procura di Enna, per il rilascio della salma, dopo che erano stati eseguiti esami tossicologici, e predisposto il funerale, i magistrati dei minori ne hanno disposto il sequestro per ulteriori accertamenti. Non è escluso che venga disposta l’autopsia, circostanza che fa pensare che si sta indagando su minorenni, forse perché la ragazza, pare possa essere stata vittima di un caso di revenge porn, o di bullismo. Dato non è confermato, anche se, da quanto trapelato, sembra che alla ragazza sarebbero state fatte delle foto intime o dei video che potrebbero essere stati già messi in rete, e che hanno indottola ragazza, forse per la vergogna, a commettere l’insano gesto.

