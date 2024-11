Basket. Virtus Ragusa, sconfitta amara contro Desio.

La Virtus perde contatto nel secondo quarto, gli arbitri non le concedono nulla e alla fine deve arrendersi alla supremazia di Desio.

Al Palapadua, nel amtch valido come nona giornata di campionato Serie B Nazionale, finisce 74- 88.

Per il Ragusa è l’ottava sconfitta, di una stagione che, al momento, non vuole saperne di svoltare.

Alla squadra di casa non basta la prestazione di Franco Gaetano, autore di 24 punti, 10 rimbalzi e 9 falli subiti.

Nel terzo turno infrasettimanale di questo avvio di stagione, a mancare non è certo l’applicazione: a fare la differenza è qualche episodio che indirizza la partita in maniera decisiva, interrompendo i tentativi di rimonta della Virtus.

Coach Gianni Recupido parte con il quintetto schierando Erkmaa e Kosic insieme. La tripla dall’angolo di Simon, ispiratissimo corrisponde al primo vantaggio ragusano, ma troppi fischi arbitrali non danno ritmo alle due squadre: in cinque minuti scarsi il bonus è esaurito per entrambe. Kosic già a quota tre falli, rappresenta un problema per le rotazioni degli esterni.

“E’ brutto ritrovarsi a gestire questa situazione nella propria città- ha affermato a fine partita coach Gianni Recupido- “Avevamo delle aspettative, ma non siamo ancora riusciti a cambiare registro. Siamo una squadra che deve lottare, ma non riusciamo a farlo con continuità”.

