Iblea Acque. Fatturazione, disservizi e malumori dei Cittadini

A seguito delle persistenti e reiterate segnalazioni, i Consiglieri Comunali di Pozzallo, Francesco Giannone ed Enzo Pisana, chiedono un incontro con i vertici di Iblea Acque. “Secondo quanto dichiarato dagli utenti – spiegano Giannone e Pisana – sono state recapitate fatture con importi spesso fuori misura e senza una effettiva lettura; non è tollerabile l’apertura al pubblico per una sola giornata alla settimana. Il personale dipendente di Iblea Acque riceve gli utenti in una stanza ubicata presso l’ufficio tecnico del Comune di Pozzallo. L’esiguità del tempo a disposizione non è sufficiente per smaltire l’enorme richiesta di chiarimenti, creando disservizi e malumori”.

I due consiglieri chiedono che siano verificati i consumi effettivi degli utenti prima di inviare le fatture ed inoltre di intervenire per aprire gli sportelli più volte la settimana, in modo da poter accogliere le richieste dei cittadini.

