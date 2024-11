Ragusa. Stabilizzati al Comune di Ragusa tre professionisti PNRR

“Ragusa ha ricevuto importanti finanziamenti Pnrr, ma il modo più corretto di dire sarebbe che Ragusa si è guadagnata importanti finanziamenti Pnrr.

Perché se la nostra città – spiega il sindaco, Peppe Cassì – è tra le migliori stazioni appaltanti Pnrr, se è riuscita a ottenere risorse nelle varie missioni specifiche, se è, soprattutto, capace di realizzare i lavori nei tempi previsti senza dover restituire nemmeno un euro, il merito è delle donne e degli uomini che hanno lavorato a testa bassa. Un merito non banale, che va premiato”.

“Siamo contenti di stabilizzare 3 professionisti – prosegue l’assessore al Perosnale, Catia Pasta – che hanno dato un ausilio importante al nostro Comune nella fase di ripartenza dal covid contrassegnata dal Pnrr.

Un ingegnere come funzionario tecnico, un informatico al CED e un amministrativo allo Sviluppo economico, che vanno a inserirsi in un percorso di rinforzamento dell’organico comunale.

Dopo i 5 vigili assunti ieri e queste 3 nuove stabilizzazioni, Ragusa è nuovamente un Comune che torna ad assumere dopo anni di blocco e di pensionamenti. Ringrazio dirigente e ufficio al personale per l’immancabile supporto in questa fase di rilancio”.

