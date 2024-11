Ragusa. Nasce nell’area dell’ex Scalo Merci il “Parco Fiamme Gialle d’Italia

Si chiamerà “Parco Fiamme Gialle d’Italia – 1774-2024 – 250° anniversario della Guardia di Finanza” l’area verde posta nelle adiacenze del terminal degli autobus, nei pressi della stazione ferroviaria, all’interno dell’ex Scalo Merci i cui lavori di riconversione a spazi pubblici sono in fase di ultimazione. La cerimonia di intitolazione è stata fissata per venerdì 8 novembre alle 9.30.

Quest’anno la Guardia di Finanza celebra il 250° anniversario dalla fondazione e la ricorrenza rappresenta un’occasione per condividere con la cittadinanza iblea i valori fondanti del Corpo e renderne nota la lunga tradizione, per far apprezzare la vocazione sociale della mission istituzionale e testimoniare il quotidiano impegno di tutte le Fiamme Gialle al servizio della collettività con il suo contributo.

Salva