Personale abilitato a uso defibrillatore nelle Asd e SSD. Csen Ragusa promuove corso

Nel rispetto della legge regionale n.29/2014 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, tutte le Asd/Ssd, vale a dire associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, devono avere al proprio interno il personale abilitato all’uso del defibrillatore dopo avere sostenuto il corso Pssd e non il Blsd. E’ quanto rileva in una comunicazione il comitato provinciale Csen Ragusa presieduto da Sergio Cassisi. Il quale chiarisce: “Per chi lo avesse già fatto, l’abilitazione si deve rinnovare ogni 2 anni. Voglio altresì ricordare che l’unica organizzazione abilitata al rilascio è la Fms (Federazione medico sportiva) con la quale collaboriamo oramai da diversi anni. Approfitto per mettere in evidenza che, come Csen, terremo il prossimo corso sabato 16 novembre. Si terrà per l’intera giornata a Ragusa. Chi fosse interessato si può rivolgere al nostro comitato provinciale, contattandoci sui social. C’è ancora qualche posto libero”.

