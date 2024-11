Modica. II appuntamento biblico nella Chiesa dello Spirito Santo

Si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 17,45 presso la Chiesa dello Spirito Santo di contrada Calamarieri, il secondo appuntamento di formazione biblica e teologica per la testimonianza del vangelo in una società che cambia.

Relatore dell’incontro Domenico Pisana, Dottore in Teologia morale e scrittore, il quale tratterà il tema “L’incontro con Dio: L’esperienza di Abramo e di Mosè , operando una lettura di due testi biblici: “Vattene verso il paese che io ti indicherò: farò di te un grande popolo e ti benedirò”. (Gn 12,2); “Ora va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti… “Io sarò con te” (Es 3,12).

“L’iniziativa intende offrire, dichiara il parroco Don Fulvio Moltisanti, un cammino mensile finalizzato a far acquisire, nel quadro della ricorrenza dei 180° anni della Diocesi di Noto e in vista del Giubileo 2025, la coscienza di una missione evangelica che non è compito solo dei vescovi, dei sacerdoti e diaconi, ma di tutto il popolo di Dio ove ogni cristiano è ‘sacerdote, re e profeta’ come afferma il Concilio Vaticano II, e pertanto chiamato a dare un contributo responsabile”.

