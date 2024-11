Conad Scherma Modica. Poker d’assi alla 1º Prova Regionale Under14

La prima prova regionale del Gran Premio Giovanissimi under14 porta in dote alla Conad Scherma Modica un bel poker di vittorie, oltre a diversi podi e numerosi piazzamenti nelle finali ad 8. Si parte sabato, con la vittoria di Sofia Spadaro nella categoria giovanissime fioretto. Nonostante fosse rientrante da un piccolo infortunio ha confermato, come la scorsa stagione, la sua supremazia in campo regionale; prova ne sono i tabellini dei punteggi degli incontri di semifinale e finale, con sole 2 stoccate ricevute dalle avversarie. A farle gradita compagnia su un podio colorato di rossoblu, sul secondo gradino Noemi Cannata e sul terzo Celeste Guccione, compagne di allenamento. Nella giornata di domenica toccava ai pari età, i giovanissimi fioretto maschile. Anche in questa categoria un fantastico podio tutto modicano e a differenza di quello femminile, un risultato per certi aspetti inaspettato, visto che la scorsa stagione in questa categoria non si era mai vinto. Dopo un girone preliminare buono ma non eccezionale, è nella diretta che i fiorettisti modicani si esaltano. Vittorie con punteggio netto che portano ad una finale modicana tra Giovanni Barone ed Ennio Turtula, con il primo che la spunta sul filo dell’ultima stoccata per 10/9, dopo aver affrontato in semifinale un altro derby con il compagno Matteo Leggio. Sempre domenica belle novità giungevano dalle categorie dei più piccoli maschietti e bambine, tutti alla prima esperienza agonistica. Tra le bambine fioretto, combattuta finale tutta modicana tra Giorgia Maria Gurrieri e Serena Stracquadanio, con la prima che si aggiudica il match e questa prima vittoria di tappa. Nei maschietti spada, in una gara numerosa, bella performance per Francesco Agosta. Con una eliminazione diretta apparentemente semplice e dai punteggi eloquenti (nessun avversario ha superato le tre stoccate) ha vinto la sua prima prova regionale. Sempre tra i debuttanti, da segnale nella categoria Bambine spada una vittoria sfiorata per Clara Messina, che ha perso la finale contro l’acese Gambino per una sola stoccata 9/10. Infine altro podio nei maschietti fioretto, con il 3 posto di Rosario Barone, fermato per una sola stoccata 6/7 allo scadere del tempo regolamentare dal trapanese Brancato. Il successo delle lame modicane in questa prima prova regionale under14 si completa con altri nove piazzamenti dal 5º all’8º posto nelle diverse categorie. Risultati che danno fiducia ed energie positive per i prossimi e ben più impegnativi appuntamenti per gli under14 nel mese di dicembre; i fioretti saranno impegnati ad Ancona il 7/8 dicembre e gli spadisti a Ravenna il 14/15 dicembre, nelle rispettive 1º Prova Nazionale del Gran Prix Kinder+Sport. Prossimo fine settimana tocca alla categoria assoluti, impegnati a Terni per la Prova di Qualificazione di Zona di fioretto. Nel maschile in gara: Edoardo Aprile, Leonardo Aprile, Andrea Cartia, Matteo Cartia, Fernando Scalora e Francesco Spampinato. Nel femminile tenteranno la conquista del pass per la prova di qualifcazione nazionale assoluta Ottavia Iacono, Cecilia Raunisi e Carla Scarso.

