L’artista pozzallese Fabio Zacco realizza il suo primo singolo.

Dopo le esperienze di lavoro con artisti del calibro di Biagio Antonacci, Mika, Michele Bravi, Alexia, Loredana Bertè l’artista pozzallese Fabio Zacco decide di realizzare il suo primo brano strumentale dal titolo “On the other side”, Il brano è disponibile su Spotify e Youtube, ed è acquistabile sulle principali piattaforme musicali come ad esempio iTunes e Amazon Music.

Zacco, 38 anni, virtuoso del pianoforte, da quasi 20 anni residente a Milano, non ha dimenticato le proprie origini pozzallesi.

“Quando posso – ci dice raggiunto al telefono – Scendo volentieri nella mia città di origine dove ho amici e parenti. È sempre un piacere tornare a Pozzallo”.

Abbiamo chiesto a Fabio la motivazione dell’uscita di questo brano.

“Sono stato sempre tentato – ci dice – dal comporre e realizzare una mia “creatura” ma ho sempre avuto un po’ un freno. Sono un perfezionista per natura e tendo ad ottimizzare ogni minimo particolare. Ad oggi, dopo molti anni di studio, ho pensato bene di creare qualcosa di mio, e spero che questo brano possa piacere davvero a tutti. È un brano piuttosto minimal che ho scelto tra quelli che avevo nel cassetto e che vuole essere una riflessione a guardare ‘dall’altra parte’, provare a guardare le cose da punti di vista differenti dal nostro ”.

È ancora forte il tuo legame con la città?

“Assolutamente sì, ancora ricordo il negozio di musica che era al Corso Vittorio Veneto dove si respirava musica in ogni angolo. É partito tutto dal mio essere curioso, poi la conoscenza e lo studio hanno fatto il resto. Torno in città per le festività, sono molto lontano da Pozzallo per motivi di lavoro, ma resto pozzallese nello spirito e nel cuore”.

Il link del video su Youtube è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=aiReAwcLe-U

