Il Convento delle Benedettine di Modica su Rai1

Rai Uno entra nello splendido convento delle Benedettine dell’Adorazione Perpetua di Modica. Lo farà la ragusana Costanza Diquattro domenica mattina dalle 7:45, per la rubrica «Dimore nella storia» , in occasione dei cento anni di adorazione perpetua (1924 – 2024). “Per me – dice la Diquattro – è per me sempre una gioia poter raccontare un pezzo della mia terra, della mia storia. Ed entrare dentro il convento di Modica è stato un viaggio di bellezza e serenità”. Regia di Riccardo Nisini.

Salva