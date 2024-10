Distretto socio-sanitario D44, in pubblicazione avviso per persone con disabilità

Il sindaco di Santa Croce Camerina Giuseppe Dimartino, nella qualità di presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D44, comunica la prossima pubblicazione di un avviso per la selezione dei beneficiari di un importante progetto destinato alle persone con disabilità.

Si tratta del “Progetto Vita Indipendente”, volto a promuovere l’autodeterminazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità nei Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina.

“L’iniziativa, finanziata dal ministero del Lavoro attraverso il Dipartimento della famiglia della Regione Siciliana, prevede l’erogazione di contributi per la realizzazione di percorsi assistenziali personalizzati così da favorire una vita sempre meno dipendente dagli altri alle persone con disabilità fisica o intellettiva di età compresa tra i 18 e i 64 anni”, spiega il sindaco.

“Lo stanziamento previsto per il Distretto Socio-Sanitario D44 consentirà ai nostri Comuni di poter sostenere concretamente le persone con disabilità nell’intento di migliorare sensibilmente la qualità della vita offrendo un supporto mirato. Mi preme ringraziare l’eccellente lavoro svolto ancora una volta dal personale del Distretto 44, dai colleghi sindaci e assessori dei Comuni facenti parti del Distretto, che rappresenta un fiore all’occhiello in ambito regionale”, aggiunge Dimartino.

Sono state individuate cinque aree di intervento: Assistente personale (previsto un contributo per l’assunzione di assistenti personali contrattualizzati); Abitare in autonomia (con un sostegno per spese legate alla locazione e agli adeguamenti strutturali); Inclusione sociale e relazionale (attraverso attività per il godimento del tempo libero e la partecipazione alla vita sociale); Trasporto sociale (promuovendo il supporto alla mobilità); Domotica (tramite contributo per l’acquisto di ausili tecnologici).

Nei prossimi giorni verranno pubblicati gli avvisi e le modalità di richiesta dei contributi all’interno dei siti istituzionali dei Comuni appartenenti al Distretto. Le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre 2024.

