Sarà commemorato il comisano Giuseppe D’Iapico

Riportato in Italia dagli Alpini il suo piastrino, Giuseppe D’Iapico, cittadino comisano che prese parte alla seconda guerra Mondiale, sarà commemorato il 2 novembre a Baranzate. A comunicarlo, l’assessore Dante Di Trapani.

“Partì giovanissimo da Comiso per andare a vivere a Milano – spiega Di Trapani – e da lì prese parte alla seconda Guerra Mondiale. È rimasto quasi sconosciuto qui a Comiso, perchè risultò disperso in Russia nel 1943 durante il conflitto bellico. È stato grazie al gruppo degli Alpini che sono sempre molto attenti alla ricostruzione storica delle milizie Italiane, dei fatti storici, ma anche alla ricostruzione storica dei passaggi e degli accadimenti che hanno riguardato la vita di tutti gli Alpini, se è stato ritrovato in Russia il piastrino di Giuseppe D’Iapico. Questo reperto storico – ancora Dante Di Trapani – è stato donato dagli Alpini al comune di Baranzate, vicino a Milano, che hanno chiesto che venisse reso omaggio alla memoria di questo nostro concittadino. Per cui – aggiunge l’assessore – partirò alla volta di Baranzate per prendere parte a questa cerimonia in rappresentanza di tutto il Comune di Comiso. Quest’anno la commemorazione dei defunti e dei caduti, ha quindi un sapore particolare che ci onora anche per la disponibilità e la gentilezza del sindaco di Baranzate, Luca Elia, rispettosissimo dei rapporti istituzionali fra Enti, che ci ha invitato a partecipare alla commemorazione. Al mio ritorno – conclude Dante Di Trapani – chiederò a tutta la Giunta di poter individuare un sito, una strada , un luogo, nel quale, anche a Comiso, si possa commemorare la memoria di Giuseppe D’Iapico”.

