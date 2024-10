Premio cambiamenti 2024, la Cna di Ragusa ospita la cerimonia dei riconoscimenti alle startup

La sede territoriale della Cna di Ragusa ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio cambiamenti 2024, evento organizzato dai Giovani imprenditori sia a livello territoriale che regionale oltre che nazionale. L’evento è caratterizzato dalla partecipazione delle startup innovative ed ecosostenibili. Attraverso uno speech di circa tre minuti, i giovani imprenditori hanno presentato la propria azienda, illustrando le caratteristiche principali della lora attività con sede operativa in provincia di Ragusa. Numerose le aziende a iscriversi: sono state premiate solo tre che parteciperanno alla finale regionale dell’8 novembre all’Università Kore di Enna alla presenza di tutti i vertici di Cna Sicilia oltre che dei presidenti e segretari delle Cna territoriali. Saranno scelte, in ambito isolano, solo due aziende che prenderanno parte alla finale nazionale che si terrà il 13 dicembre a Roma dove addirittura il primo premio ammonta a ben 20.000 euro, insieme ad altri riconoscimenti e menzioni da parte di diversi sponsor partecipanti al format. L’evento di Ragusa è stato organizzato dai Giovani imprenditori del gruppo Cna guidati dal presidente Giovanni Baglieri, con la presenza del presidente regionale Giampaolo Roccuzzo oltre che del segretario territoriale della Cna di Ragusa Carmelo Caccamo. A essere premiate e selezionate le aziende: Dynamica Srl, Spliven Srl e Metis bioedilizia Srl. “Un momento veramente strepitoso – commenta Roccuzzo – perché abbiamo animato un momento di confronto interessante con queste startup. E’ emerso anche dello stupore perché abbiamo visto che giovani e meno giovani hanno tanta voglia di inventarsi per riportare innovazione ed ecosostenibilità anche sul nostro territorio. Ancora oggi Ragusa dimostra il proprio fervore verso l’imprenditorialità e ci fa comprendere il fermento esistente nel nostro territorio che speriamo possa regalarci un futuro sempre più brillante a livello di crescita imprenditoriale”.

Salva