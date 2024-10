Antica Dolceria Rizza , Cioccolato di Modica IGP ,Gusto Quality Awards

Un grande successo per Antica Dolceria Rizza la seconda edizione di “Gusto Quality Awards”, promosso dalla B2B International Group 2024, realtà imprenditoriale attiva da oltre 18 anni nel mondo dell’intermediazione commerciale, in collaborazione con la Gusto Food

& Beverage di Gianni Ferrari, con sede a Londra, che è stata presente assieme ad alcuni suoi clienti. Evento enogastronomico organizzato in partnership con Gusto Food & Beveraggi e club Epicure International di Londra, volto alla presentazione dei prodotti made in Italy di

eccellenza e assegnazione dei “Gusto Quality Awards” nell’occasione della visita in Italia di una delegazione composta da una selezione di Buyer internazionali.

È stato un evento che ha collocato Pavia al centro del mondo del business agroalimentare internazionale, per due giorni, venerdì 18 e

sabato 19 ottobre, presso l’elegante Hotel Le Gronde, di Cave Manara.

Il cioccolato di Modica IGP di Antica Dolceria Rizza, al centro delle trattative con venti buyers provenienti da diversi Paesi: Regno Unito,

Polonia, Brasile, Lituania, Romania, Bulgaria, Albania, Kazakistan, Svezia, Giappone ed Emirati Arabi Uniti, ha riscosso l’atteso interesse, anche per la sua unicità di primo e ad oggi unico cioccolato europeo a marchio IGP. Antica Dolceria Rizza ha esposto ben 42 tipi diversi di barrette di Cioccolato di Modica IGP, nei gusti che rappresentano e valorizzano il territorio e con percentuali di mono origine elevate fino al 90%. Proposti e apprezzatissimi anche i “Carrè Modica”, cioccolatini imbustati singolarmente, nonché il preparato speciale per la cioccolata calda. Un successo per le “Pepite Modica” di cioccolato di Modica IGP , il cui impiego esalta le ricette dal dolce al salato tanto che gli chef incaricati della preparazione del menù per la serata di gala, le hanno abbinate, legandole con gli altri ingredienti, all’interno di diverse preparazioni proposte nel ricco menu.

L’esposizione e la degustazione dei prodotti presentati dalle aziende partecipanti (Dolci tradizionali, Pasta, Olio, aceto balsamico di Modena IGP, Cantine vinicole) è stata curata dagli Chef professionisti dell’Hotellerie e Sommelier accreditati dell’AIS Associazione

Italiana Sommelier.

Diversi Buyer provenienti dai paesi Europei ed extraeuropei hanno apprezzato la qualità, il gusto, la storia e gli abbinamenti offerti da

Antica Dolceria Rizza con il suo Cioccolato di Modica IGP prodotto ancora secondo l’antica ricetta del 1746, lavorato a basse temperature

e per poco tempo, non concato né temperato, conferendo la caratteristica granulosità della texture e preservando così le principali caratteristiche organolettiche e salutari proprie del cacao.

Tra le varietà di cioccolato di Modica IGP hanno avuto più riscontro quelle con le percentuali di cacao più elevate, quello con le Scorze

d’arancia (già premiato ad Eurochocolate Awords nel 2005 e ad Amsterdam nel 2019) ,quello ai Soffi di Sale, alle mandorle e ai

pistacchi. Numerosi gli abbinamenti coni vini e distillati, passando dai passiti e dai liquorosi, prodotti da note cantine di qualità del

territorio. Cioccolato di Modica Igp proposto in abbinamento persino con l’olio e con l’aceto balsamico di Modena invecchiato.

La due giorni di Pavia ha impegnato notevolmente il manager di Antica Dolceria Rizza Azienda che ha conquistato il primo premio nella

categoria “Sweet” del prestigioso riconoscimento “Gusto Quality Awards”, (foto1) attribuito da una commissione di esperti fra i quali:

Raffaele Giovanetti, head sommelier presso il prestigioso Petersham Nurseries Cafe di Richmond, il sommelier FISAR Donato Albani, Luisa Vogliolo-Welch, giornalista, scrittrice e formatrice nel mondo del vino, attiva a Londra e non solo per non parlare dello chef internazionale Giuseppe Silvestri, Special Guest già noto nel Regno Unito come Head Chef all’Harrods di Londra, nella foto con Giuseppe Rizza, Ceo di Antica Dolceria Rizza.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Giuseppe Rizza Ceo di Antica Dolceria Rizza – che il nostro cioccolato di Modica IGP abbia ricevuto, alla seconda edizione di “Gusto Quality Awards”, un corale apprezzamento da parte dei buyers internazionali presenti, sia per la

qualità e la varietà di gusti proposti in degustazione, sia per il suo impiego, nella versione “Pepite Modica” quale ingrediente nelle

ricette dolci e salate”.