Seminario interregionale Aikido promosso a Ragusa

L’Asd Danzaperdire presieduta dalla professoressa Renata Guastella, grazie alla collaborazione dell’istruttore Gianluca Santacroce, organizza un seminario interregionale di aikido. L’appuntamento, con il supporto del Csen comitato provinciale di Ragusa e dell’Ars, si terrà sabato 9 e domenica 10 novembre nella palestra dell’istituto tecnico commerciale aeronautico “Fabio Besta” di Ragusa. Ad animare il seminario lo shihan Bruno Maule IX dan, referente nazionale Csen, in collaborazione con il maestro Massimo Alfieri, V dan, Csen. Entrambi saranno coadiuvati dagli insegnanti del progetto Aikido Italia. “E’ un appuntamento speciale – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – e ringraziamo l’associazione Danzaperdire per averlo promosso. Saranno presenti due dei migliori maestri italiani in circolazione ed è per questo che il seminario è aperto a marzialisti provenienti non solo dalla Sicilia ma anche da altre regioni. Siamo convinti che questo appuntamento di prestigio richiamerà un numero importante di interessati. Ragione per cui invitiamo tutti il più possibile a diffondere il messaggio di tale evento per fare partecipare quante più persone saranno interessate. Ci siamo mossi nella consapevolezza che riusciremo a centrare l’obiettivo proprio perché è un appuntamento straordinario che, per la prima volta, come Csen abbiamo voluto organizzare cercando di puntare sul meglio”.

