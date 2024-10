Volley: Sabato al via la serie D con Giarratana – Kentron Enna

Il Giarratana Volley è pronto ad entrare nel vivo della stagione. Sabato alle ore 17:00 scatterà, nello storico impianto della cittadina montana, il campionato di Serie D femminile che vedrà ai nastri di partenza 14 squadre comprese, appunto, le biancorosse allenate da Saro Corallo. L’avversario di apertura sarà il sestetto ennese del Kentron Volley School. Sarà un esordio non certo morbido per Dell’Albani e compagne che mirano a conquistare una salvezza preziosa. “Quest’anno siamo consapevoli che ci faranno sudare le proverbiali sette camicie – commenta Roberta Cordeschi, schiacciatrice arrivata dalla Cinque Volley Modica – ma siamo sicure di poterci giocare le nostre carte. Siamo un mix di esperienza e gioventù che sotto le mani esperte del coach potrà solo crescere in questo campionato. In estate quando sono stata contattata ho accettato subito con entusiasmo perché la piazza di Giarratana è storica nel panorama della pallavolo siciliana. Per me sarà un grandissimo onore poterne difendere i colori e portare il nome in giro per la Sicilia. Ci auguriamo di avere tante persone sugli spalti a sostenerci perché il pubblico di Giarratana è sempre stato il settimo uomo in campo”. I dirigenti del Giarratana Volley, Antonio Fatuzzo e Sabiano Sortino, hanno affidato a coach Saro Corallo una rosa formata dalle giocatrici Asia Cannata, Denise dell’Albani, Roberta Pluchino, Adele Garofalo, Federica Occhipinti, Marta Minardi, Mariaelena Arcieri, Nicole Galluzzo, Arianna Giaquinta e Roberta Cordeschi. A loro verranno aggregate, di volta in volta, le giovanissime del florido settore giovanile gerratanese che così potranno fare preziosa esperienza

