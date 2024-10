Ufficio Tributi a Scoglitti, Iaquez: “Su nostra richiesta ampliati gli orari di ricevimento”

La consigliera Agata Iaquez del Movimento Punto a Capo ha annunciato l’ampliamento degli orari e delle giornate di ricevimento, da parte dell’Ufficio Tributi, nella delegazione municipale di Scoglitti. Una richiesta che era stata avanzata dalla consigliera la quale aveva recepito le istanze della cittadinanza scoglittiese.

“Avevo chiesto ufficialmente all’amministrazione e al dirigente al ramo il potenziamento dei giorni di ricevimento al pubblico a Scoglitti per quanto riguarda l’ufficio Tributi. Una sola giornata, quella del mercoledì, per altro limitata al mattino non era bastevole per i cittadini di Scoglitti costretti a lunghe attese e a prendere permessi lavorativi. Il dirigente, che ringrazio per aver compreso le esigenze, ha accolto la nostra richiesta di estensione e dalla prossima settimana l’Ufficio Tributi riceverà i cittadini il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina. Un passo in avanti che registriamo positivamente”.

