“Menzione Speciale” per Martina Giannone premiata per “Balucu”

La giovane di Scicli che è stata premiata qualche settimana fa, per il miglior cortometraggio, al N.I.F.F., Noto International Film Festival, il Festival dedicato ad opere realizzate in qualsiasi formato ed aperta a tutti gli autori italiani e stranieri, ha ottenuto la “MENZIONE SPECIALE” (Campanile d’Argento) “Balucu” di Martina Giannone – Italia – 20’, con la seguente motivazione della Giuria del Festival: “Interamente realizzato a Scicli, in occasione della Festa di San Giuseppe e della tradizionale cavalcata, Balucu ci immerge, con immagini potenti e poetiche, in una delle feste più caratteristiche del nostro paese, facendoci scoprire, attraverso gli sguardi e i gesti dei protagonisti, una tradizione ancora perfettamente viva, tanto da essere inserita nel registro delle Eredità Immateriali tutelate dall’Unesco”. Il mio obiettivo – ha detto Martina – era solo quello di valorizzare la nostra cultura e la nostra storia, raccontando Scicli e la sua gente. “Per questo desidero ringraziare la mia fantastica troupe Carolina Pia Andrea, Peppe Errera, Stefano Sgarlata, Salvo Scucces, Salvo Puma, Eva Sinacciolo, per aver creduto in questo progetto, per essere sempre pronti a realizzare le follie che mi passano per la mente. Grazie a tutte le famiglie di bardatori, che si sono messe a mia disposizione, e che hanno creduto in questo progetto e mi hanno permesso di entrare nelle loro vite. È stato un arricchimento per noi e un dono prezioso. Grazie – conclude Martina – al Sacrae Scena, festival del cinema di Ardesio, per averci premiato con questo riconoscimento.

