Maltempo a Pozzallo. Crolla muro dello stadio comunale

Danni notevoli allo stadio comunale di Pozzallo. Il vento fortissimo che stanotte soffiava nel periferico quartiere del Palamentano ha letteralmente abbattuto una parte del muro perimetrale dello stadio comunale. Una trentina di metri di muro che faceva da spartiacque fra lo stadio comunale e una parte del giardino del plesso scolastico “Palamentano”. Fortunatamente, la scuola era chiusa e non vi era nessuno al suo interno. Stesso discorso per il corridoio laterale del settore “ospiti” dello stadio. Quindi danni solo al muro, caduto giù. Da registrare anche qualche danno alla limitrofa panchina all’interno del rettangolo di gioco, sventrata dalle impetuose folate che si sono registrate anche nel corso della notte.

Possibili disagi per gli alunni, all’interno del giardino della scuola, per la giornata di lunedì, sebbene la zona con i detriti non fosse stata, in mattinata, ancora transennata.

Il forte vento e la pioggia, comunque, hanno fatto danni anche altrove. All’interno del comando di Polizia Municipale, in via Torino, dove alcuni vetri sono stati frantumati. In via Nino Bixio, i vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il cappotto termico di un palazzo e una parte di muro. Nessun danno a persone che percorrevano la popolosa via.

In mattinata era saltato anche qualche tombino, subito messo al suo posto dal solerte lavoro della Protezione Civile cittadina.

Salva