Pauroso incidente tra un’auto e una moto. Motociclista vivo per miracolo

Catania: Un altro pauroso incidente stradale tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro che nell’impatto è praticamente volato per alcuni metri andando a sbattere sull’asfalto. Il motociclista ha riportato diverse ferite in tutto il corpo e in particolare alle gambe e alle braccia. Subito soccorso è stato trasportato d’urgenza in ospedale. È successo questa mattina a Catania. Da quanto raccontato da uno dei soccorritori, l’uomo, viste le condizioni della moto completamente distrutta, è stato salvato da un miracolato Sul posto per i rilievi, la Polizia municipale di Catania.

