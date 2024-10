Ordine Commercialisti Ragusa e il ruolo del perito nei giudizi finali

Nuovo momento formativo nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti di Ragusa che, stavolta, ha ospitato un incontro di grande interesse dedicato al ruolo del perito nei giudizi penali. “L’obiettivo dell’appuntamento – ha chiarito il presidente dell’Ordine Maurizio Attinelli – è stato quello di fare chiarezza sulle funzioni, le responsabilità e l’importanza della perizia nelle dinamiche processuali”. La vicepresidente Francesca Mazzola ha sottolineato, a tal proposito, che “il perito riveste un ruolo cruciale nei procedimenti penali, in quanto fornisce competenze tecniche che il giudice, non essendo esperto in tutte le discipline, non possiede”. La perizia, insomma, costituisce uno strumento fondamentale per chiarire questioni complesse che richiedono una conoscenza approfondita. L’evento è stato moderato da Giovanni Giampiccolo, giudice del Tribunale di Ragusa, e dalla stessa Francesca Mazzola. Durante i lavori del convegno, i relatori, Monica Monego, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, e Andrea Reale, giudice penale del Tribunale di Ragusa, hanno sottolineato come l’intervento del perito possa influire significativamente sull’esito del processo. Il perito è incaricato di fornire una relazione tecnica che risponda ai quesiti posti dal giudice, mettendo in luce fatti e circostanze fondamentali per la valutazione della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato. Uno dei temi chiave affrontati riguarda il processo di nomina e l’operato del perito durante il giudizio penale. Un altro punto focale dell’incontro è stato l’approfondimento delle responsabilità etiche e professionali del perito. È stato evidenziato come la figura dello stesso debba essere neutrale e oggettiva, non legata agli interessi delle parti ma esclusivamente orientata alla verità scientifica. Durante gli interventi, è stato altresì evidenziato come la credibilità e l’indipendenza del perito siano essenziali per la fiducia nel sistema giudiziario. E’ stato posto l’accento sull’importanza di una formazione continua per i periti, che devono mantenersi aggiornati sulle evoluzioni scientifiche e giuridiche. L’evento ha, dunque, rappresentato un’occasione preziosa per approfondire il delicato e complesso lavoro del perito nei giudizi penali. I partecipanti hanno sottolineato come la collaborazione tra esperti tecnici e giuridici diventi essenziale per fare in modo che la giustizia penale possa fondarsi su prove affidabili e competenze qualificate. L’incontro si è concluso con un vivace dibattito tra i numerosi partecipanti, confermando l’interesse crescente verso il tema e la necessità di continuare a discutere e migliorare le pratiche legate alla perizia tecnica nel processo penale.

