La crescita del comparto scarpe nelle vendite online: Escarpe un punto di riferimento

Ad acquistare online, anche in Italia, sono sempre più persone, e questo non è certo un mistero. Gli e-shop sembrano ormai essersi guadagnati la fiducia, e la stima, di consumatori di tutte le età. La spinta decisiva è giunta dal periodo di chiusura delle attività commerciali durante la Pandemia da Coronavirus. Dopo aver provato ad acquistare su internet molti italiani non sono più tornati indietro. Le calzature rappresentano uno dei comparti ad aver registrato le vendite più elevate, e il successo di Escarpe è pronto a dimostrarlo.

Materiali, lavorazioni e altri fattori decisivi al momento dell’acquisto

Le piattaforme degli e-shop specializzati nella vendita di scarpe sono via via divenute più accoglienti e smart. Oggi passare in rassegna i vari modelli inseriti nei cataloghi, ottenendo informazioni esaustive su ogni articolo, è semplice e intuitivo. Divenuta una realtà di riferimento per chiunque desideri indossare calzature di tendenza, Escarpe ha attivato un proprio e-shop nel quale ad acquistare sono soprattutto coloro che hanno a cuore la qualità dei materiali e della lavorazione. Tra i fedeli clienti di Escarpe rientrano inoltre utenti che vestono alla moda ma vogliono operare una scelta sostenibile.

Prima di acquistare un paio di scarpe è importante valutare una serie di fattori, a partire dai materiali. Per citare alcuni esempi, se si parla di scarpe destinate ad un bambino, l’attenzione dovrebbe indirizzarsi su materiali traspiranti e felpati. Per gli adulti meglio optare per calzature in vera pelle o in similpelle. Se infine l’idea è dotarsi di calzature utilizzabili anche nei giorni di pioggia, è il teflon il materiale di riferimento.

Non meno importante è valutare le lavorazioni effettuate su suola, intersuola e tomaia. Per facilitare la scelta, Escarpe ha aggiunto alla descrizione di ogni singolo modello una serie di foto che permettono di osservare le scarpe a 360 gradi. Proprio la presenza di immagini rende l’acquisto più consapevole. Al fine di attirare fin da subito gli utenti che desiderano ampliare costantemente la loro collezione di scarpe, gli eCommerce mettono in evidenza le novità in catalogo presentandole direttamente nella home page, una decisione condivisa anche da Escarpe. L’iscrizione alla newsletter è anch’essa mirata a informare i consumatori in merito alle novità del catalogo, oltre a dare modo di usufruire di sconti riservati.

Dalle sneakers ai sandali: i modelli più in voga

Nuovi materiali e tecnologie innovative hanno portato gli e-shop ad ampliare i propri cataloghi con scarpe per ogni evenienza. Tra le più richieste dal pubblico rientrano senza dubbio le sneakers: la loro versatilità, i diversi modelli (bassi e lineari, alti e rigidi oppure dotati di zeppa) e i materiali disponibili (a quelli in tessuto traspirante si affiancano i modelli in pelle o similpelle) rendono tali calzature adatte a qualunque stagione. Godono di un ottimo riscontro di pubblico anche stivali e stivaletti, sia in versione maschile che femminile, indossabili fino alla stagione primaverile.

Nel catalogo di Escarpe compaiono anche svariati mocassini, comodi e in grado di rendere sobrio qualsasi outfit. Si possono trovare modelli realizzati in pelle scamosciata, perfetti per chi desidera acquistare una calzatura di tendenza e soprattutto per vuole optare per una soluzione evergreen. La stessa cosa può essere detta per i sandali, un must nei mesi estivi. Non è raro che versioni dotate di tacchi alti siano protagoniste anche in serate importanti.

Qualità a prezzi incredibili con le offerte e i codici sconto Escarpe

Il successo di Escarpe è frutto del giusto mix tra qualità, ampia scelta di modelli e convenienza. Quest’ultima, in particolare, è assicurata dalle numerose promozioni disponibili. Tra offerte e codici sconto attualmente attivi è possibile risparmiare cifre importanti in qualunque momento. Spicca il codice sconto Escarpe “MYAPP” del valore di 5 euro, valido per chi acquista dalla APP effettuando un ordine di almeno 50 euro. È di 10 euro, invece, la somma riconosciuta agli utenti che si iscrivono alla newsletter; in questo caso, per usufruirne è necessario ordinare un minimo di 70 euro di articoli. Tale servizio consente anche di ottenere informazioni in anteprima sulle future promozioni, le novità e le ultime tendenze del brand. Imperdibili poi sono i Saldi Estivi o Invernali, che consentono di acquistare un numero elevatissimo di modelli scontati anche del 70%. Sempre fino al 70% sono gli sconti degli articoli presenti nella sezione “Promo”, raggiungibile dal menu principale inserito nella home page.

Che si tratti di sneakers, mocassini, o modelli più estivi come sandali e décolleté, il catalogo di Escarpe non ha problemi nel soddisfare le diverse richieste. Tra i marchi offerti rientrano nomi conosciuti in tutto il mondo, da Versace a Calvin Klein, passando per Adidas e Nike, fino a Puma ed Emporio Armani, New Balance e Michael Kors. E le offerte non fanno che rendere la sessione di shopping ancora più piacevole.

