Celebrata a Modica la 74ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

La 74ª giornata, Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata a Modica su iniziativa dell’ANMIL, ha avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti – C.so Umberto, seguita da un breve corteo fino alla Chiesa di San Pietro, dove si è svolta la Santa messa in suffragio dei caduti sul lavoro. Un breve convegno, presso la Domus Sancti Petri, a conclusione della Giornata commemorativa, che ha visto diversi interventi dal Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente dell’ANMIL, Maria Agnello, e di Francesca Mangiapane Assistente Sociale INAIL. L’incontro si è arricchito delle testimonianze di alcune vittime a seguito di infortunio sul lavoro. La dott.ssa Agnello nel suo intervento ha sottolineato la necessità di tornare a parlare con urgenza e concretezza della tutela delle vittime e delle loro famiglie, un tema peraltro ben poco conosciuto se non dagli addetti ai lavori o da quanti ne rimangono coinvolti. Tutela che non è solo economica, ma che riguarda gli aspetti della vita compromessi dall’infortunio. La Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, nel suo intervento, ha voluto ringraziare tutti i presenti, per questa lodevole iniziativa in ricordo delle tante vittime a seguito di incidenti sul lavoro che diventa al tempo stesso occasione di confronto, non solo per rilevare i dati relativi al fenomeno infortunistico a livello nazionale e provinciale, ma soprattutto per evidenziare ancor più la necessità di una maggiore sicurezza sul lavoro”. L’iniziativa non è stata solo un momento di commemorazione, ma un appello vibrante alla consapevolezza e alla responsabilità collettiva per contrastare una piaga ancora troppo presente nella società moderna.

