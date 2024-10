Forza Italia Vittoria si riorganizza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali

Forza Italia a Vittoria continua a riorganizzarsi sempre più in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E’ questo il senso di un incontro che si è tenuto ieri mattina in segreteria e che ha visto tra gli animatori, presente il segretario cittadino Andrea La Rosa, il consigliere comunale Biagio Pelligra il quale, assieme ai componenti del direttivo e ai vari amici presenti, ha fatto il punto della situazione sulle sfide da portare avanti, definendo le attività da porre in essere da qui alle prossime settimane. “Stiamo puntando, in particolare – spiega Pelligra – su una fase che possa essere soprattutto caratterizzata dal rilancio del partito, coinvolgendo la società civile, movimenti e gruppi, anche perché stiamo per entrare nel vivo con riferimento alla stagione del tesseramento ed è quindi essenziale potere illustrare nel dettaglio quali sono i nostri obiettivi. A cominciare da quelli che riguardano una città sempre più alle prese con una serie di difficoltà da risolvere e con un’amministrazione comunale che non riesce ad incidere rispetto alle numerose problematiche presenti sul territorio urbano. Ci trasciniamo stancamente dietro una serie di piaghe ataviche senza che si riesca a fare nulla, senza venire incontro alle esigenze della nostra realtà urbana. Acqua, quartieri, sanità. sicurezza, sviluppo, servizi: questi sono gli argomenti a cui daremo priorità. Saranno calendarizzati incontri settimanali e costanti sul territorio: è importante per costruire un rapporto diretto con i cittadini. Forza Italia vuole contribuire a dire basta a questo stato di cose e saremo sempre pronti a denunciare tutto ciò che non va”.

