Il successo del Modica Calcio a Misterbianco ma la difesa…….

Il Modica archivia la trasferta di Misterbianco portando a casa tre punti di “sofferenza” (3-4) che hanno fatto emergere due aspetti: il carattere, innanzitutto, e la difesa.

Nel primo caso, si tratta di un fatto positivo poichè essere avanti col doppio vantaggio in casa avversaria, farsi rimontare e, addirittura, scavalcare, avrebbe “tagliato le gambe” a chiunque.I rossoblù, invece, hanno saputo reagire e dimostrare la loro tenacia.

Il secondo aspetto è negativo. Il Modica ha subito, complessivamente, sei gol di cui cinque nelle ultime due partite. E’, sicuramente, un campanello d’allarme per l’allenatore.

“Abbiamo iniziato bene la partita e la prima mezz’ora è stata tra le migliori di questo inizio campionato – dichiara mister Pasquale Ferrara – Poi sono venuti fuori loro che hanno provato ad impensierirci, la nostra difesa non è abituata a subire tanto e, quindi, si distrae fino a subire gol banali. Su questo lavoreremo ancora e sono sicuro che miglioreremo con il tempo. Alla fine abbiamo dimostrato carattere, lo dico sempre che bisogna avere la buona dose di agonismo e siamo stati bravi perchè altre squadre questa gara non sarebbero mai state in grado di vincerla”.

