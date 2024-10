Pozzallo: Primo Raduno regionale Vespa Club “I Profumi del Barocco”

Pozzallo, grazie al “Vespa Club” ospiterà, domenica un evento di grande rilevanza turistica: il primo raduno annuale dei Vespa Club “I Profumi del Barocco”. Parteciperanno numerosi vespa club di Sicilia ma anche club come Valdelsa, Reggio Calabria, il

“Vespa Club Malta” e il “Cercle Vespiste de France”. Tutti gli appassionati si ritroveranno per una giornata di festa e condivisione, celebrando la leggendaria vespa che ha segnato la storia italiana. È l’occasione per offrire ai visitatori un momento unico nel suo genere per ammirare le bellezze del nostro territorio.

Il programma prevede, già dal mattino,

Il raduno in Piazza delle Rimembranze, da dove partirà la sfilata di Vespisti diretti a Scicli, con un percorso che attraverserà le principali vie del Paese, per poi ritornare a Pozzallo.

Questo raduno non è solo un momento di aggregazione per gli appassionati, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per promuovere la Città. Sarà anche l’occasione per festeggiare, insieme al Presidente Orazio La Pira, al direttivo e ai soci tutti il “Vespa Club Pozzallo” che, in appena un anno dalla sua costituzione, si è aggiudicato il Campionato Turistico Regionale di Sicilia 2024.

