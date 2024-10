La parrucchiera modicana Patrizia Stella al Guinness World Records

La parrucchiera modicana Patrizia Stella partecipa al Guinness World Records come “Most people styling hair simultaneously”. La sfida consiste nel cominciare lo styling dei propri modelli contemporaneamente e che la durata sia di almeno 10 minuti in simultanea. Tra i 600 partecipanti, ne sono stati selezionati 480, tra cui Patrizia Stella, titolare dell’omonimo salone di Via Vittorio Veneto a Modica. Una gran bella soddisfazione che corona anni di ininterrotta carriera all’insegna dello stile e della bellezza, strizzando l’occhio all’innovazione.

Salva