Calcio, Serie D. Il Ragusa pronto per affrontare l’Enna fuori casa

Domani pomeriggio si svolgerà la sesta giornata di campionato Serie D- Girone I, Enna- Ragusa, presso lo stadio “Generale Gaeta”.

La squadra azzurra dovrà fare a meno del proprio tifo: la trasferta è vietata ai tifosi ragusani perché l’impianto sportivo è sprovvisto di settore ospite.

“Giocheremo anche per loro, per i nostri tifosi, che ci seguono sempre macinando chilometri – dice mister Alessandro Erra – . Questa volta non ci saranno, purtroppo, ma spero che noi come gruppo squadra riusciremo a regalargli una grande soddisfazione”.

Per quanto riguarda l’avversaria di domani, mister Erra ha affermato: “L’Enna è una squadra giovane, ben allenata, ha l’entusiasmo di una neopromossa. Nella partita precedente ha subìto una sconfitta, ma può capitare una giornata storta. Noi, dal canto nostro, faremo di tutto per ottenere un risultato positivo. Se mi chiedono come affronteremo il match di domani, rispondo come al solito, ovvero con grande impegno e partecipazione da parte di tutti”.

Mancheranno gli infortunati Benassi, Sottil, Danti, Crisci, Ahmetaj. Da valutare Barrotta e Scaglione.

