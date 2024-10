Calcio. Misterbianco – Modica, anticipo del sabato su R.T.M.

RTM trasmetterà in diretta sulle frequenze 99.100-102.200-107.600 e in streaming sul sito https://rtmonair.it/ascolta-radio/ la radiocronaca del match tra Misterbianco e Modica, valevole come quinto turno di andata del campionato di Eccellenza. I rossoblù di Pasquale Ferrara anticipano al sabato e proveranno ad andare a letto in testa solitari mettendo pressione sul Milazzo atteso dal derby con la Polisportiva Gioiosa. Fischio d’inizio al “Valentino Mazzola”, alle 15:30. Radiocronaca a cura di Giuseppe Ragona, regia di Luca Basile.

