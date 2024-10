Ennesima tragedia: muore in un incidente un ragazzo di 20 anni

CATANIA – Ennesimo grave incidente mortale sulle strade siciliane. L’ultima tragedia si è consumata stamattina sulla A18, la Catania-Messina. Purtroppo anche questa volta si è registrata la morte di un giovane 20enne e 4 feriti. Sul luogo dell’incidente alcune ambulanze del 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco di Riposto e Acireale, per mettere in sicurezza l’area e assicurare assistenza ai soccorritori. Per i rilievi dell’incidente la Polizia stradale. Secondo i primi accertamenti pare che il conducente di un autocarro, che trasportava prodotti alimentari, ha perso il controllo ribaltandosi su di un fianco mentre sopraggiungeva l’auto, con a bordo padre, madre e figlio, che non è riuscita a evitare l’impatto. Ad avere la peggio è stato il ragazzo che a causa del forte impatto ha perso la vita, mentre i genitori sono stati trasportati, in codice rosso, all’ospedale di Taormina, in gravi condizioni.

